В Париже неделя высокой моды открылась показом российского модельера

Неделя высокой моды в Париже открылась онлайн-показом коллекции от кутюр сезона весна-лето 2021 российского модельера Ульяны Сергеенко. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает «РИА Новости».

Вместо традиционного показа коллекцию представили в виде фешн-фильма. Она создана в стиле ар-деко с мотивами народных промыслов.

По словам модельера, в этом сезоне кутюрный модный дом Ulyana Sergeenko впервые сотрудничает с таким большим количеством русских народных ремесел. Сергеенко рассказала, что на фабрике «Кадомский Вениз» впервые выплетают кружевные детали для вечерних платьев, а мастера завода «Гусь Хрустальный» впервые взялись за изготовление деталей для одежды и аксессуаров, сообщается на сайте aif.ru.

Неделя высокой моды проходит в столице Франции с 25 по 28 января.

Ранее, в декабре, в Москве прошел форум Fashion Futurum на тему «Будущее независимых брендов в постковидной реальности: культурные коды и бизнес-возможности». В форуме приняли участие 74 спикера из 24 стран.