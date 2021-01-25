Заболеваемость ОРВИ выросла в Липецкой области на 2,6%

В Липецкой области за неделю зарегистрировано свыше 5,2 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость выросла на 2,6%, однако остается ниже эпидемического порога.

По данным Роспотребнадзора, около 57% заболеваемости приходится на детей. Эпидпороги в детских возрастных группах незначительно превышены. Об этом сообщает GOROD48.

В Липецке зарегистрировали свыше 3,2 тыс. случаев ОРВИ. Заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели и сохраняется ниже эпидпорога на 17,7%.

Случаи гриппа в регионе не зафиксированы. По данным лабораторных исследований, в структуре заболеваемости преобладают бокавирусы, адено- и вирусы парагриппа.

По мнению экспертов Роспотребнадзора, в России удалось избежать распространения гриппа благодаря соблюдению противоэпидемических мер.