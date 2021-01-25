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Совет отцов создали в Еврейской автономной области

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В ЕАО по благословению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема создали общественную организацию «Совет отцов Еврейской автономной области». Об этом 25 января сообщает ИА EAOMedia.

Организация планирует проводить различные мероприятия по укреплению авторитета отца и семьи в целом.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка в ЕАО Ирина Пинчук, идея создания подобной организации замечательная по своему содержания. Также она заверила отцов области в своей поддержке и помощи.

По поводу открытия совета в социально-просветительском центре Биробиджанской епархии состоялось собрание. Участие в нем приняли отцы епархиального семейного клуба «Ладъ».

Региональные отделения организации «Совет отцов России» на данный момент действуют в 67 регионах страны.

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