Очистку кровель от наледи усилили на территории Самары

В Самаре сформировали 360 бригад, которые занимаются очисткой крыш от наледи и снега. Наиболее активно работы ведутся в Ленинском и Самарском районах.

Особое внимание специалисты уделяют состоянию скатных крыш — таких в городе более 7 тыс. Также ведется обработка крыш с мягкой кровлей. В состав бригад по очистке вошли промышленные альпинисты. Только за 24 января удалось очистить крыши 70 домов и сбить сосульки на 195 домах. Об этом пишет НИА «Самара».

Наиболее активно работы выполняются в районах с низкой этажностью. Обслуживающим организациям Железнодорожного, Советского, Красноглинского и Куйбышевского районов поручено нарастить силы и средства для качественной очистки кровель.

Горожанам рекомендуют соблюдать осторожность при перемещении вблизи зданий, а также при парковке.