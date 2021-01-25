Финский лыжник не стал подавать на Большунова заявление в полицию

Финский лыжник Йони Мяки не стал подавать заявление в полицию на российского спортсмена Александра Большунова из-за инцидента на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом в понедельник, 25 января, пишет портал Ilta Sanomat со ссылкой на пресс-релиз национальной федерации.

Тем не менее финская сторона подала запрос в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), где действиям Большунова будет дана оценка. Также в FIS примут решение о возможности дополнительного наказания для российского спортсмена.

Российскому гонщику, въехавшему после финиша в группу празднующих успех финских лыжников, вменяется нанесение увечий. В настоящее время полиция в Лахти расследует обстоятельства инцидента.

Мужская эстафета прошла накануне. Ее победителем стала Норвегия. Борьбу за серебро на финишной прямой вели Йони Мяки из Финляндии и россиянин Александр Большунов.

При этом бежавший слегка впереди Мяки начал перекрывать путь россиянину, в результате тот замахнулся палкой.

В итоге Мяки приехал вторым и вместе с партнерами по эстафетной команде начал праздновать серебряные медали. В это время в Мяки врезался, сбив его с ног, Большунов.

Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова, команду дисквалифицировали. Однако на третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший в гонке (финишировал четвертым).

В Федерации лыжных гонок сообщили, что будут подавать апелляцию на действия финна. По словам президента федерации Елены Вяльбе, Большунов не бил его палкой, а ударил ею по снегу.

Мяки, в свою очередь, пожаловался на поведение Большунова и заявил, что получил травму.