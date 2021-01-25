Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 января, заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Глава государства в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества отметил, что ежедневный прирост новых случаев коронавируса в стране снижается и уже стал меньше 20 тыс.

При этом число выздоровевших в сутки превышает количество новых случаев, добавил президент, пишет «Газета.ру».

По словам Путина, такая динамика дает возможность постепенно снимать введенные на фоне пандемии ограничения, в том числе способствует возвращению студентов к нормальному учебному ритму.

По данным оперштаба, в стране за последние стуки было выявлено 19 290 случаев COVID-19. Общее число случаев инфекции с начала распространения коронавируса достигло 3 738 690. Зарегистрировано 3 150 763 выздоровевших, скончались 69 918 человек.

Рекордно низкий с 11 ноября прирост новых случаев коронавирусной инфекции в стране был зафиксирован 23 января. Тогда, за 24 часа в России был сдан 20 921 положительный тест на наличие COVID-19. Таким образом, с началом новой рабочей недели в РФ был установлен новый рекорд снижения уровня заболеваемости.

20 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в стране наметился тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. Она отметила, что с осени суточный прирост не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

В тот же день российский премьер-министр Михаил Мурашко допустил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране может сформироваться уже в первой половине текущего года.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.