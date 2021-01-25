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Более 600 гаражей снесли в одном из районов Красноярска

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В Октябрьском районе Красноярска за 2020 год снесли более 600 гаражей, установленных незаконно. Об этом сообщает городская администрация.

В общей сложности были демонтированы 611 объектов. Из них 515 владельцы убрали самостоятельно, остальные пришлось сносить принудительно, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Как объяснил глава района Геннадий Гартман, что горадминистрация имеет право демонтировать только те гаражи, которые стоят на муниципальной земле. Если объекты находятся на придомовой территории, то сделать это могут только жители.

По словам Гартмана, в 2021 году планируется масштабный снос гаражей на улицах Юшкова, Словцева, Карбышева.

В сентябре прошлого года сообщалось, что снос незаконно установленных гаражей прошел в Ленинском районе Красноярска. Тогда там были демонтированы 35 объектов.

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