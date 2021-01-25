В Крыму назвали комичным заявление главы МИД Украины о возвращении полуострова

Заявления украинских властей о том, что Россия должна вернуть Крым, смехотворны и комичны. Так 25 января прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

«Украинской власти не нужно решение проблем, не нужен диалог, а нужно бесконечное шоу, рассчитанное на иностранных спонсоров. Крым навсегда вернулся домой, в Россию, и ничего не может этого изменить. А все досужие разговоры украинских политиков об этом ― смехотворны и комичны. Это чистой воды популизм и ничего более», ― сказал он «РИА Новости».

Также Чегринец поделился своим мнением, которое заключается в том, что украинских дипломатов набирают из «неудачливых комиков», не прошедших кастинг на программу «Лига смеха».

Ранее в этот день Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что России в любом случае придется вернуть Крым Украине, причем в этом вопросе не должно быть никаких иллюзий.

Накануне пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выразил протест Русской службе Би-би-си из-за обозначения Симферополя и Севастополя российскими городами.

14 января первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук отметил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры по Крыму для разрешения противоречий между государствами.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.