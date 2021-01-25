Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Сенатор назвал условия работы делегации России в ПАСЕ
Общество
Путин выразил свое отношение к брачному договору
Общество
В Гидрометцентре допустили 30-градусные морозы в столичном регионе в феврале
Общество
В Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время
Общество
В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
Политика
В Госдуме обсудят ужесточение законов за вовлечение детей в политику
Мир
Стало известно о предстоящем визите главы дипломатии ЕС в Москву
Наука
Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году
Общество
Ракова рассказала о свободном коечном фонде в Москве для лечения COVID-19

В Крыму назвали комичным заявление главы МИД Украины о возвращении полуострова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления украинских властей о том, что Россия должна вернуть Крым, смехотворны и комичны. Так 25 января прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Попутали берега: Анкара сохраняет претензии на Крым
Президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет дружить с Зеленcким, но не считает полуостров ни российским, ни украинским

«Украинской власти не нужно решение проблем, не нужен диалог, а нужно бесконечное шоу, рассчитанное на иностранных спонсоров. Крым навсегда вернулся домой, в Россию, и ничего не может этого изменить. А все досужие разговоры украинских политиков об этом ― смехотворны и комичны. Это чистой воды популизм и ничего более», ― сказал он «РИА Новости».

Также Чегринец поделился своим мнением, которое заключается в том, что украинских дипломатов набирают из «неудачливых комиков», не прошедших кастинг на программу «Лига смеха».

Ранее в этот день Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что России в любом случае придется вернуть Крым Украине, причем в этом вопросе не должно быть никаких иллюзий.

Накануне пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выразил протест Русской службе Би-би-си из-за обозначения Симферополя и Севастополя российскими городами.

14 января первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук отметил, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры по Крыму для разрешения противоречий между государствами.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021