Подросток пострадал при катании на тюбинге в Оренбургской области
В Соль-Илецком районе (Оренбургская область) 17-летнего подростка госпитализировали после катания на тюбинге. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
По данным правоохранительных органов, несовершеннолетний пострадал при падении с горки, катаясь на тюбинге. У подростка выявлены закрытый перелом костей таза, а также ушибленная рана лба. Об этом сообщает 56orb.ru.
В ведомстве напомнили, что кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.
Следственный комитет России с начала 2021 года зарегистрировал 19 случаев травмирования людей при катании на тюбингах. 1 января в Новосибирской области на спуске горнолыжной трассы погибла малолетняя девочка, которая врезалась на ледянке в металлическую опору канатной дороги. В Татарстане семилетняя девочка получила закрытый перелом бедра при опрокидывании тюбинга.