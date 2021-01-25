Подозреваемый в совершении нападения на россиян в Турции задержан

Мужчина, который подозревается в совершении нападения с ножом на троих россиян в Стамбуле, задержан. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает Haberturk.

Задержанный сейчас находится на допросе в полицейском участке. Как сообщалось, по предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.

Уточняется, что нападению подверглись мужчина и две женщины. Они госпитализированы.

О том, что в Стамбуле вооруженный ножом мужчина осуществил нападение на трех россиян стало известно ранее в этот же день. При этом инцидент произошел накануне вечером.

По данным портала EN Son Haber, перед отделением одного из банков незнакомец подошел к россиянам и попросил у них деньги. Испугавшись, туристы спрятались на стоянке такси, а через некоторое время направились к месту своего проживания.

На кадрах видеозаписи видно, как туристы идут по улице. В этот момент со спины на них нападет мужчина и ударяет одного из них ножом в грудь, а затем наносит порядка восьми ударов девушке и, взяв сумку, убегает.