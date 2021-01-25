Лучший шахматист России сыграл на «Дне студента» в СберУниверситете

Лучший российский шахматист в рейтинге ФИДЕ Ян Непомнящий провел сеанс одновременной игры в рамках «Дня студента» в СберУниверситета. Непомнящий одержал победу над всеми соперниками. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» в понедельник, 25 января.

Ян Непомнящий в свои 30 лет входит в клуб сильнейшего шахматиста России XIX века Михаила Чигорина и занимает четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации.

«Шахматы традиционно считаются самым интеллектуальным видом спорта, и по собственному опыту я могу сказать, что они отлично развивают навыки, которые с успехом можно использовать в жизни вне спорта: это быстрое принятие решений, аналитический подход, умение просчитывать ситуацию. Уверен, что подобные мероприятия очень полезны для тех, кто хочет быть успешен в стремительно меняющемся мире», — отметил игрок.

Более сотни студентов из лучших ВУЗов Москвы, «Школы 21» и финалисты проекта «УМНИК-Сбербанк» приняли участие в образовательном мероприятии «День студента» в СберУниверситете. Всего центр академических партнерств «Сбера» поддерживает контакты с 335 учебными заведениями страны. Среди программ — специальные кафедры для подготовки специалистов профессий будущего, совместные магистратуры, производственные стажировки для студентов, мастер-классы.

«Татьянин день — важный праздник для команды «Сбера». 25 января мы традиционно проводим интересные мероприятия для студентов. Надеюсь, что сеанс одновременной игры запомнится нашим гостям и даст новые инсайты для выстраивания карьеры», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина.