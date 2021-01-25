Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Сенатор назвал условия работы делегации России в ПАСЕ
Общество
Путин выразил свое отношение к брачному договору
Общество
В Гидрометцентре допустили 30-градусные морозы в столичном регионе в феврале
Общество
В Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время
Общество
В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
Политика
В Госдуме обсудят ужесточение законов за вовлечение детей в политику
Мир
Стало известно о предстоящем визите главы дипломатии ЕС в Москву
Наука
Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году
Общество
Ракова рассказала о свободном коечном фонде в Москве для лечения COVID-19

Ледяной дождь прогнозируют в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС предупредило жителей Тамбовской области о ледяном дожде. Неблагоприятное погодное явление ожидается до конца суток 25 января.

Погода испортится после 17 часов. По данным МЧС, местами ожидаются осадки. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности. В частности, пешеходам следует использовать световозвращающие элементы при движении по улицам и дорогам. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, чтобы до минимума снизить риск ДТП. При вождении следует избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию.

Ранее сообщалось, что 24 января в Москве зарегистрировали самую теплую погоду за зиму. Температура воздуха поднялась до 2,2 градуса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021