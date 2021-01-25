Ледяной дождь прогнозируют в Тамбовской области

МЧС предупредило жителей Тамбовской области о ледяном дожде. Неблагоприятное погодное явление ожидается до конца суток 25 января.

Погода испортится после 17 часов. По данным МЧС, местами ожидаются осадки. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности. В частности, пешеходам следует использовать световозвращающие элементы при движении по улицам и дорогам. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, чтобы до минимума снизить риск ДТП. При вождении следует избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию.

Ранее сообщалось, что 24 января в Москве зарегистрировали самую теплую погоду за зиму. Температура воздуха поднялась до 2,2 градуса.