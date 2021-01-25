Парикмахер назвал главную ошибку при мытье головы

Американский стилист Брэд Мондо рассказал о главной ошибке при мытье головы. Ролик на эту тему он опубликовал на своем YouTube-канале, на видео обратили внимание журналисты The Sun.

Специалист, на страницу которого в Instagram подписаны почти 2 млн человек, объяснил, что при мытье головы люди слишком сильно втирают шампунь в кожу. Из-за этого, по его словам, волос повреждается, что провоцирует их выпадение.

Мондо посоветовал наносить шампунь не круговыми движениями, а из стороны в сторону. По его мнению, этот вариант наиболее щадящий и не приведет к спутыванию волос.

Помимо этого, стилист порекомендовал использовать количество шампуня, равное двум монетам. Также средство необходимо наносить только на корни волос.

При этом, как добавил стилист, при мытье головы вода должна быть теплой, а не холодной или горячей.

В ноябре 2020 года топ-стилист, колорист Игорь Хонин рассказал, как отличить хорошего стилиста от непрофессионала. По его словам, страница мастера в Instagram является визитной карточкой любого парикмахера, и если там есть действительно красивые работы и видео, то это свидетельствует о том, что человек вкладывает в себя, в свое развитие как мастера много сил, времени и денег.