Бешенство зарегистрировали в 49 районах Тюменской области

В 2020 году в 49 районах Тюменской области выявили 53 случая бешенства. Заболевание обнаружено у крупного рогатого скота, кошек, енотовидных собак, лошади и волка.

По данным Россельхознадзора, ограничительные меры действовали в 49 населенных пунктах. Об этом пишет портал «Наш город».

Специалисты напоминают, что бешенство смертельно опасно для человека. Заразиться можно через укус или ослюнение, а также через рану. Бешенство приводит к тяжелым поражениям центральной нервной системы.

Ранее сообщалось, что первый в 2021 году случай бешенства выявили в Калужской области. Заболевание подтвердили у дикой енотовидной собаки в деревне Липовке.