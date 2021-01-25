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Экс-адвокат Трампа допустил тайное помилование экс-президентом себя и семьи

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Бывший президент США Дональд Трамп перед уходом с должности мог тайно даровать помилование себе и своим родственникам. Такое предположение сделал бывший адвокат политика Майкл Коен.

Перед уходом с поста президента США Дональд Трамп подписал документ о помиловании 73 человек. Имени его или кого-либо из близких в этом списке не было. Однако Майкл Коен утверждает, что в конституции страны не указано, что полный список помилованных должен обязательно раскрываться.

Трамп на полгода обеспечил своих детей защитой Секретной службы США

«Я начал думать, что это выглядит странно, потому что это не похоже на Дональда Трампа. Может, я что-то упустил? Я думаю, что на самом деле он помиловал себя. И думаю, что он также имеет «помилования в кармане» для своих детей. Помилования уже где-то спрятаны, чтобы если им предъявят обвинения и они будут по уголовной статье, то он уже имел в кармане помилования», — приводит его слова Independent.

В последний день на своем посту, 20 января 2021 года, Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек и смягчил наказание еще для 70. В числе помилованных не оказался бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

При этом эксперты и СМИ допускали, что Трамп может помиловать себя заранее. Это позволило бы ему избежать ответственности в случае предъявления каких-либо обвинений.

В конце декабря американский лидер уже помиловал ряд своих бывших соратников, в том числе экс-главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна.

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