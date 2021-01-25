Экс-адвокат Трампа допустил тайное помилование экс-президентом себя и семьи

Бывший президент США Дональд Трамп перед уходом с должности мог тайно даровать помилование себе и своим родственникам. Такое предположение сделал бывший адвокат политика Майкл Коен.

Перед уходом с поста президента США Дональд Трамп подписал документ о помиловании 73 человек. Имени его или кого-либо из близких в этом списке не было. Однако Майкл Коен утверждает, что в конституции страны не указано, что полный список помилованных должен обязательно раскрываться.

«Я начал думать, что это выглядит странно, потому что это не похоже на Дональда Трампа. Может, я что-то упустил? Я думаю, что на самом деле он помиловал себя. И думаю, что он также имеет «помилования в кармане» для своих детей. Помилования уже где-то спрятаны, чтобы если им предъявят обвинения и они будут по уголовной статье, то он уже имел в кармане помилования», — приводит его слова Independent.

В последний день на своем посту, 20 января 2021 года, Дональд Трамп объявил о помиловании 73 человек и смягчил наказание еще для 70. В числе помилованных не оказался бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.

При этом эксперты и СМИ допускали, что Трамп может помиловать себя заранее. Это позволило бы ему избежать ответственности в случае предъявления каких-либо обвинений.

В конце декабря американский лидер уже помиловал ряд своих бывших соратников, в том числе экс-главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и экс-советника Роджера Стоуна.