Подросток танцевал лезгинку на мемориале в Ставропольском крае

В Труновском районе Ставрополья возбуждено уголовное дело после танцев подростка на мемориале воинам Великой Отечественной войны. По данным СУ СКР по региону, поводом стала публикация в соцсетях видео, на котором 16-летний юноша исполняет лезгинку возле Вечного огня в селе Донском.

«По данным следствия, 16 января молодой человек, прогуливаясь по парку, станцевал у архитектурно-скульптурной стелы «Вечная слава» памяти воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, что было снято на камеру», – прокомментировали в Следственном комитете.

Ранее МВД сообщало, что с подростком и его родителями провели профилактическую беседу, передает NewsTracker. Сам танцор перед этим публично извинился.

В Санкт-Петербурге четверо хулиганов потушили Вечный огонь. Инцидент произошел 17 января в центре мемориала «Борцам революции» на Марсовом поле. Специалисты «ПетербургГаза» выехали на место происшествия и установили, что оборудование было исправно, горение восстановили. Как стало известно, четыре человека подошли к Вечному огню и затушили его снегом, после чего скрылись с места происшествия.