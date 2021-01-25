Аномальное потепление прогнозируют на территории ХМАО

Синоптики прогнозируют аномальное потепление на западе Ханты-Мансийского автономного округа. Температура воздуха поднимется до 0 градусов.

Резкое потепление ожидается с 26 января. Днем средняя температура на западе составит -3...-11 градусов. В остальных районах температура опустится до -17...-25 градусов. При умеренном давлении порывы ветра будут достигать 13 м/с. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

В Ханты-Мансийске и Югорске дневные температуры будут колебаться от 0 до -5 градусов. К выходным похолодает до -31 градуса.

В течение недели в ХМАО ожидаются снегопады.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал рекордные температуры в европейской части России. В последнюю неделю января тепло придет за счет воздушных масс со Средиземного моря.