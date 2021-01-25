На базе модели «Кама-1» создадут новое семейство электромобилей

В 2021 году в России будут представлены седаны и грузовики на платформе электромобиля «Кама-1». Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Платформы Национальной технологической инициативы» (НТИ).

«Автомобиль «Кама-1» — это не одиночный проект, это проект-платформа, на которой в течение 2021 года будут показаны разные типы автомобилей, включая седаны, включая грузовые варианты, которые будут реализовываться уже с разными автомобильными производителями, как российскими, так и зарубежными», — сказали в пресс-службе.

Электромобиль «Кама-1» представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер, разработанный в соответствии с современными тенденциями рынка мобильности и транспорта.

Длина электромобиля составляет 3,4 м, ширина — 1,7 м, дорожный просвет — 160 мм. Машина получила полностью светодиодную переднюю и заднюю оптику и панорамную крышу. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми, что обеспечивает удобство использования автомобиля для нужд каршеринговых компаний.

В базовой комплектации установлен электромотор мощностью 109 л.с. и батарея на 33 кВт/ч. Запас хода автомобиля составляет 250 км. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — 6 часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 км/ч — за 6,7 секунды.

22 января сообщалось, что российская фирма ООО «Зетта», которая занимается созданием отечественного электрокара Zetta, с сентября по ноябрь 2020 года не выплачивала зарплату 59 своим сотрудникам и задолжала 4 млн рублей.

В отношении компании возбудили уголовное дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»).