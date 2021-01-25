Российские студенты смогут выбирать между традиционным и онлайн-обучением

В России студенты смогут выбирать между формами обучения — традиционной, очной и дистанционной. Глава Минобрнауки Валерий Фальков в понедельник, 25 января, заявил, что ведомство проведет соответствующую правовую работу.

По его словам, порядок такого выбора для студентов будет в правовом отношении определен в ближайшее время.

«Надо дать возможность для выбора (формы обучения. — Ред.) самому студенту, преподавателю университета. С тем чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути», — сказал министр в ходе церемонии «Российской национальной премии «Студент года – 2021».

Ранее в этот же день Фальков заявил, что эпидемиологическая ситуация во многих российских городах позволяет вузам в ближайшее время вернуться к очному обучению студентов.

Также в понедельник президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества заявил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой, введенной в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

В конце декабря 2020 года в Минобрнауки признали, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного. Тогда Фальков также заверял, что переход к удаленной форме обучения является вынужденной необходимостью. Сообщалось, что вопрос о снижении стоимости обучения будет проработан.

10 декабря стало известно, что более половины студентов российских вузов в настоящее время обучаются дистанционно. Однако уже в середине января ряд колледжей и вузов вернулся к очному обучению в Москве. Это стало возможно благодаря началу стабилизации ситуации с коронавирусом.