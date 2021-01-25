Эксперты указали на рост фейковых инвестпроектов по торговле газом

Специалисты Infosecurity и Softline Company зафиксировали резкое увеличение фейковых площадок, имитирующих инвестиционную платформу по торговле газом. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Известий». Так, за первые три недели 2021 года было создано более 250 подобных ресурсов.

По словам руководителя отдела анализа цифровых угроз ETHIC Insosecurity a Softline Company Александра Вураско, чаще всего подобные сайты эксплуатируют символику ПАО «Газпром» и Министерства энергетики России, а также схожее с ними оформление и названия (например, «Газ Руси»).

«Мошенники могут дополнять логотипы громкими заголовками, например, «Газпром разрешил торговать газом». В прошлом году ETHIC зафиксировал также появление аналогичных сайтов, нацеленных на обман граждан Узбекистана», — рассказал он

Ключевым элементом ресурса, по словам Вураско, является форма для ввода персональных данных, после заполнения которой пользователь попадает на страницу самой «торговой платформы». Для того чтобы начать торговать газом, посетителю сайта предлагается пополнить счет как минимум на $250, после чего он получает доступ к системе, имитирующей торги. Однако никакого отношения к реальным торгам данная система не имеет, подчеркнул эксперт.

Мошенники используют агрессивную рекламную кампанию, которая включает в себя спам-рассылки.

«Для придания достоверности фейковым сайтам на них размещаются различные сертификаты, реквизиты юридических лиц и отзывы пользователей, однако вся эта информация не имеет никакого отношения к реальности», — уточнил Вураско.

При этом, злоумышленники не ограничиваются одним газом. Эксперты также установили связь ресурсов с десятками других фейковых проектов, начиная от трейдинговых платформ «Код успеха», «Цепная реакция», Quantum Capital, Gram. Ton Blockchain и «Енигма» и заканчивая арабоязычными сайтами Arabic Guardian.

«На сайтах делается акцент на уникальность и эксклюзивность предложения, в частности, посетителю сообщают, что осталось всего несколько свободных мест, в связи с чем принять решения об участии проекте необходимо прямо сейчас. Потенциальную жертву буквально заваливают громкими лозунгами, цитатами известных людей, отзывами довольных участников», — подчеркнул специалист.

По мнению Вураско, бороться с подобными мошенническими схемами следует в первую очередь путем повышения финансовой грамотности населения и повышения его осведомленности в вопросах, связанных с «цифровой гигиеной».

22 января МВД России призвало граждан к бдительности в связи с активностью телефонных мошенников, о которых ранее предупреждал Центральный банк. Как отмечается, в последнее время клиенты банков всё чаще подвергаются психологическому воздействию со стороны телефонных аферистов. Злоумышленники представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России.