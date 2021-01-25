Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Сенатор назвал условия работы делегации России в ПАСЕ
Общество
Путин выразил свое отношение к брачному договору
Общество
В Гидрометцентре допустили 30-градусные морозы в столичном регионе в феврале
Общество
В Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время
Общество
В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
Политика
В Госдуме обсудят ужесточение законов за вовлечение детей в политику
Мир
Стало известно о предстоящем визите главы дипломатии ЕС в Москву
Наука
Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году
Общество
Ракова рассказала о свободном коечном фонде в Москве для лечения COVID-19

Эксперты указали на рост фейковых инвестпроектов по торговле газом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Infosecurity и Softline Company зафиксировали резкое увеличение фейковых площадок, имитирующих инвестиционную платформу по торговле газом. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении «Известий». Так, за первые три недели 2021 года было создано более 250 подобных ресурсов.

Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством
Чаще всего в 2020 году для обмана в финансовой сфере эксплуатировалась тема коронавируса

По словам руководителя отдела анализа цифровых угроз ETHIC Insosecurity a Softline Company Александра Вураско, чаще всего подобные сайты эксплуатируют символику ПАО «Газпром» и Министерства энергетики России, а также схожее с ними оформление и названия (например, «Газ Руси»).

«Мошенники могут дополнять логотипы громкими заголовками, например, «Газпром разрешил торговать газом». В прошлом году ETHIC зафиксировал также появление аналогичных сайтов, нацеленных на обман граждан Узбекистана», — рассказал он

Ключевым элементом ресурса, по словам Вураско, является форма для ввода персональных данных, после заполнения которой пользователь попадает на страницу самой «торговой платформы». Для того чтобы начать торговать газом, посетителю сайта предлагается пополнить счет как минимум на $250, после чего он получает доступ к системе, имитирующей торги. Однако никакого отношения к реальным торгам данная система не имеет, подчеркнул эксперт.

Мошенники используют агрессивную рекламную кампанию, которая включает в себя спам-рассылки.

«Для придания достоверности фейковым сайтам на них размещаются различные сертификаты, реквизиты юридических лиц и отзывы пользователей, однако вся эта информация не имеет никакого отношения к реальности», — уточнил Вураско.

При этом, злоумышленники не ограничиваются одним газом. Эксперты также установили связь ресурсов с десятками других фейковых проектов, начиная от трейдинговых платформ «Код успеха», «Цепная реакция», Quantum Capital, Gram. Ton Blockchain и «Енигма» и заканчивая арабоязычными сайтами Arabic Guardian.

«На сайтах делается акцент на уникальность и эксклюзивность предложения, в частности, посетителю сообщают, что осталось всего несколько свободных мест, в связи с чем принять решения об участии проекте необходимо прямо сейчас. Потенциальную жертву буквально заваливают громкими лозунгами, цитатами известных людей, отзывами довольных участников», — подчеркнул специалист.

По мнению Вураско, бороться с подобными мошенническими схемами следует в первую очередь путем повышения финансовой грамотности населения и повышения его осведомленности в вопросах, связанных с «цифровой гигиеной».

22 января МВД России призвало граждан к бдительности в связи с активностью телефонных мошенников, о которых ранее предупреждал Центральный банк. Как отмечается, в последнее время клиенты банков всё чаще подвергаются психологическому воздействию со стороны телефонных аферистов. Злоумышленники представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021