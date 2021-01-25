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Новую газовую котельную запустили в Тымовском Сахалинской области

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В поселке Тымовское Сахалинской области построили и запустили еще одну газовую котельную. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Котельная № 11 предназначена для отопления жилых домов, расположенных на улице Парковой, а также Дома детства и юношества. Ее мощность составляет 4,05 мегаватта. При этом котельная может работать как на газу, так и на дизельном топливе.

Для строительства нового объекта к участку были подведены сети водо-, тепло- и газоснабжения.

В конце декабря 2020 года в Тымовском районе запустили новую газораспределительную станцию, от которой провели четыре газопровода к населенным пунктам района. Благодаря этому начали работать сразу три котельные.

С запуском объектов жителей поздравил губернатор Валерий Лимаренко. «Газовые котельные приходят на смену угольным, и это не может не радовать — мы уверенно переходим на использование экологически чистого топлива. Это позволит улучшить качество воздуха в муниципалитете, а значит, жизнь здесь станет комфортнее», — заявил глава региона.

До конца этой недели в Тымовском планируется запустить еще одну котельную, № 22. Следующая будет введена осенью.

Новая газораспределительная станция и газопроводы, ведущие от нее, позволят газифицировать 3,2 тыс. домов и квартир, а также 82 предприятия. Кроме того, Тымовская распредстанция обеспечит голубым топливом Александровск-Сахалинский район.

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