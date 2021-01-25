Девочка случайно выстрелила в одноклассницу на уроке в Липецкой области
В Липецкой области проводится проверка по факту ранения школьницы во время урока. В девочку случайно выстрелила одноклассница.
Инцидент произошел в селе Добром. По данным LipetskMedia, во время урока ОБЖ школьница тронула заряженное свинцовой пулей ружье. В результате ранение в руку получила ее 14-летняя одноклассница.
Известно, что ружье лежало на парте. В момент происшествия в классе присутствовал преподаватель.
Пострадавшую доставили в травматологическое отделение. Девочке провели операцию по извлечению пули из предплечья.
Проверку по факту случившегося проводят сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Липецке следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который во время незаконной акции распылил газ из баллончика в лица полицейским.