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Девочка случайно выстрелила в одноклассницу на уроке в Липецкой области

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В Липецкой области проводится проверка по факту ранения школьницы во время урока. В девочку случайно выстрелила одноклассница.

Инцидент произошел в селе Добром. По данным LipetskMedia, во время урока ОБЖ школьница тронула заряженное свинцовой пулей ружье. В результате ранение в руку получила ее 14-летняя одноклассница.

Известно, что ружье лежало на парте. В момент происшествия в классе присутствовал преподаватель.

Пострадавшую доставили в травматологическое отделение. Девочке провели операцию по извлечению пули из предплечья.

Проверку по факту случившегося проводят сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Липецке следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который во время незаконной акции распылил газ из баллончика в лица полицейским.

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