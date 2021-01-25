Жителя Хабаровска задержали за незаконную продажу кеты

В Хабаровске задержали подозреваемого в незаконном обороте немаркированной кеты. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Установлено, что в декабре 2020 года горожанин приобрел 8,6 т замороженной кеты без маркировки, предусмотренной законодательством РФ. Продукцию он пытался продать, подыскивая покупателей через интернет.

Хранилась рыба на складке, который арендовал его товарищ. Незаконный сбыт в ходе оперативных мероприятий предотвратили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 чт. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

В конце декабря сообщалось, что суд Комсомольска-на-Амуре вынес решение по делу о незаконном вылове осетра. Организатор группы, занимавшейся этим, приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на него наложен штраф в размере ущерба, нанесенного его действиями, который составил более 84 млн рублей.