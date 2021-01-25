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Путин вспомнил об обучении игре на баяне

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Президент России Владимир Путин вспомнил о своем обучении игре на баяне. Об этом он рассказал в понедельник, 25 января.

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«Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать», — отметил глава государства в ходе встречи с учащимися вузов в честь Дня российского студенчества.

По его словам, с тех пор прошло много времени, однако его умения не прошли без следа, так как они имеют значение. Российский лидер подчеркнул, что любое воспитание, включая музыкальное, позволяет человеку стать более развитым.

Ранее в этот же день Путин перечислил достоинства Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он сообщил, что благодаря системе в ведущие вузы страны поступает все больше абитуриентов из регионов.

Кроме того, как заявил президент, ЕГЭ модернизируется, применяется в том числе и смешанная система поступления в ряд вузов.

14 января директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко в беседе с «Известиями» призвала учителей и родителей перестать нагнетать вокруг детей стрессовую обстановку из-за основного государственного экзамена (ОГЭ) и ЕГЭ.

В тот же день стало известно, что в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ.

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