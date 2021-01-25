Норвежский журналист рассказал об опыте вакцинации «Спутником V»

Корреспондент норвежской телекомпании NRK в России Ян Эспен Крусе прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V» и рассказал 25 января о процедуре и о своих впечатлениях от нее.

Первоначально работник СМИ хотел сделать прививку в своей стране, однако его супруга — врач из Минска, напомнила ему, что у России и у всех стран постсоветского пространства имеется огромный опыт разработки и производства вакцины.

В этой связи медик посоветовала мужу пройти вакцинацию в РФ, как только представится возможность. Кроме того, Крусе упомянул, что информации о вакцине стало больше, а западные эксперты начали давать высокие оценки российскому препарату.

Журналист попытался обратиться в одну из поликлиник, однако на тот момент вакцинация была доступна только для российских граждан с учетной записью в государственной службе здравоохранения.

Позднее из телевизионного сюжета Крусе узнал, что теперь привиться можно и в торговых центрах без предварительной записи.

«Когда репортер сказал, что главное для вакцинации — это паспорт, а какой страны — неважно, я аж подпрыгнул в кресле. На следующий же день мы с фотографом Юрием сели изучать кадры из репортажа, чтобы выяснить, где находится этот центр», ­ — рассказал он в статье для NRK.

Вместе с коллегой они отыскали нужный торговый центр. На вакцинацию выстроилась очередь из 10 человек. Для получения прививки нужно было заполнить анкету с данными и предоставить информацию о хронических заболеваниях и принимаемых лекарствах. После этого врач измерил давление и температуру у корреспондента и оставил ждать укола.

Вскоре журналиста вызвали в прививочную, где медсестра достала ампулу из морозильника, нагрела препарат до комнатной температуры и сделала Крусе укол, по словам корреспондента, безболезненный.

Еще полчаса сотрудник СМИ провел под наблюдением, чтобы удостовериться в отсутствии аллергической реакции. Через три недели ему предстоит прийти на повторную прививку, где будет введен второй компонент вакцины. Крусе дали рекомендации на период после прививки и вручили свидетельство о вакцинации. Женщина из регистратуры торжественно поздравила его.

«В каком-то смысле я даже почувствовал национальную гордость за Россию и ее успехи на ниве вакцинации», — заключил норвежец.

Журналист испанской газеты El Mundo Ксавьер Колас, который привился российским препаратом «Спутник V», также рассказывал о высоком уровне организации процесса вакцинации в Москве.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.