Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Сенатор назвал условия работы делегации России в ПАСЕ
Общество
Путин выразил свое отношение к брачному договору
Общество
В Гидрометцентре допустили 30-градусные морозы в столичном регионе в феврале
Общество
В Минобрнауки допустили возврат вузов с удаленки в ближайшее время
Общество
В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
Политика
В Госдуме обсудят ужесточение законов за вовлечение детей в политику
Мир
Стало известно о предстоящем визите главы дипломатии ЕС в Москву
Наука
Вакцина против аллергии на кошек может появиться в России в 2021 году
Общество
Ракова рассказала о свободном коечном фонде в Москве для лечения COVID-19

Назван возраст самого маленького ребенка из задержанных на незаконных акциях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 300 несовершеннолетних были задержаны в регионах России в ходе несогласованной акции 23 января. Самому младшему из задержанных всего 9 лет. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, в Москве задержали около 70 детей, в Санкт-Петербурге — порядка 30.

Дети научат: маткапитал хотят тратить на образование родителей
Минтруд просят расширить возможности использования социальных выплат

«Самому маленькому (пока, естественно, еще данные сверяются), ему девять лет», — сказала омбудсмен в понедельник в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

23 января в разных городах РФ прошли несогласованные акции, передает НСН. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Как сообщала в тот же день Кузнецова, несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей.

Также в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021