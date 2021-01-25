Назван возраст самого маленького ребенка из задержанных на незаконных акциях

Около 300 несовершеннолетних были задержаны в регионах России в ходе несогласованной акции 23 января. Самому младшему из задержанных всего 9 лет. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, в Москве задержали около 70 детей, в Санкт-Петербурге — порядка 30.

«Самому маленькому (пока, естественно, еще данные сверяются), ему девять лет», — сказала омбудсмен в понедельник в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

23 января в разных городах РФ прошли несогласованные акции, передает НСН. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Как сообщала в тот же день Кузнецова, несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей.

Также в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.