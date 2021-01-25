Карета «скорой» с беременной женщиной попала в ДТП в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске карета скорой помощи с беременной пациенткой столкнулась с внедорожником Nissan Patrol. Три человека, в том числе будущая мама, получили травмы.
Информация о ДТП появилась в сахалинском telegram-канале «ЧП Сахалин». Сведения ИА SakhalinMedia подтвердили в пресс-службе МЧС, сотрудники которого работали на месте.
По данным ведомства, авария произошла днем 25 января на пересечении улиц Мира и Емельянова. В машине «скорой» находились врач, водитель и беременная пациентка.
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что автомобиль Поронайской ЦРБ доставлял женщину из района в областной перинатальный центр, когда произошло столкновение. В результате ДТП пациентка, сопровождавший ее медработник, а также водитель Nissan получили черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга. Пострадавшие госпитализированы в Сахалинскую областную клиническую больницу. Причины произошедшего устанавливаются.
Губернатор Валерий Лимаренко поручил минздраву провести служебную проверку по факту случившегося. «Очень важно совместно с ГИБДД разобраться в причинах случившегося, принять все необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобных аварий», — заявил глава региона.