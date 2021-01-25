В Липецке возбудили дело на распылившего газ в лица полицейским мужчину

В Липецке следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего участника незаконной акции, который распылил газ из баллончика в лица полицейским. Об этом сообщили в понедельник, 25 января, в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, 23 января агрессивно настроенный участник несанкционированного мероприятия в центре Липецка причинил находящимся при исполнении должностных обязанностей двум полицейским телесные повреждения, распылив им в лицо газовый баллончик.

«Подозреваемый был задержан при попытке скрыться. При допросе он раскаялся в содеянном и принес извинения стражам порядка. На время предварительного следствия судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении СК.

Молодого человека подозревают в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

23 января сообщалось, что участники несанкционированной акции распылили газ из баллончика в лицо силовика в центре Москвы. Инцидент произошел в районе Трубной улицы.

Ранее в этот день суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе прошедшей в городе 23 января несанкционированной акции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях. Кроме того, на акции вышли несколько человек с подтвержденным коронавирусом, что, по словам экспертов, может усугубить ситуацию с распространением заболевания в стране.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.