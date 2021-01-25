Новый инвестиционный портал запустили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае для усовершенствования работы с инвесторами запустили новый портал. Его задача — обеспечить постоянное информационное сопровождение и помощь в реализации масштабных бизнес-проектов.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства и губернатора, на портале собрана вся актуальная информация для инвесторов. Ресурс создан по поручению врио губернатора Михаил Дегтярева.

По словам директора Агентства по привлечению инвестиций и развития инноваций края Сергея Щегельского, перед специалистами стояла задача сделать портал максимально удобным и полезным. Там можно найти информацию о различные преференциях для бизнеса, налоговых льготах ТОСЭР и СПВ, господдержке, перспективных нишах для развития бизнеса.

Ресурс ориентирован как на российских, так и на зарубежных инвесторов.

В министерстве предпринимательства и инвестразвития региона уточнили, что в течение двух недель работа сайта будет происходить в тестовом режиме.