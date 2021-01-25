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Ракова рассказала о свободном коечном фонде в Москве для лечения COVID-19
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Ракова рассказала о свободном коечном фонде в Москве для лечения COVID-19

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Половина коечного фонда для лечения больных с COVID-19 в Москве свободна. Об этом 25 января рассказала журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, за последние сутки впервые за несколько месяцев в Москве госпитализировали менее тысячи пациентов с COVID-19. К штатной работе вернутся три центра, которые использовались как обсерваторы.

«В ближайшее время к свой обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов «Царицыно» и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооруженных сил на Олимпийском проспекте», — добавила Ракова на брифинге.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о спаде пандемии коронавирусной инфекции в мегаполисе. 21 января он объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Также в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

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