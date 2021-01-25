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Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки в Химках

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Президент России Владимир Путин 26 января примет участие в церемонии открытия транспортной развязки в подмосковном городе Химки. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Владимир Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в городе Химки. Строительство путепровода осуществлено в соответствии с поручением главы государства по итогам посещения НПО «Энергомаш» 12 апреля 2019 года», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация объекта была осуществлена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные российские дороги». Основной задачей развязки в Химках является соединение «старого» и «нового» города, а также обеспечение транспортной доступности в промышленную часть населенного пункта.

Общая площадь развязки составила около 40 тыс. кв. м, протяженность основного хода ― 0,8 км с путепроводом в 158 м. Расчетная скорость движения по развязке равна 70 км/ч, количество полос по основному ходу ― от двух до пяти.

Ранее, 21 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о выполнении поручения Путина относительно ускорения сроков строительства развязки в Химках, но конкретных сроков ее ввода в эксплуатацию не назвал.

В апреле 2019 года министр транспорта России Евгений Дитрих на встрече с Путиным рассказал, что развязка между старыми и новыми Химками появится в 2021 году. В октябре глава государства поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить строительство транспортной развязки в Химках.

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