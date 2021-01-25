Skoda выпустит конкурента Hyundai Creta

Чешская компания Skoda опубликовала 25 января официальные фото прототипа нового компактного кроссовера Kushaq, премьера которого состоится в марте нынешнего года в Индии.

Длина прототипа составит 4256 мм. В основу модели автомобиля ляжет масштабируемая архитектура MQB-A0-IN — модернизированная версия модульной платформы MQB-A0 для компактных моделей концерна Volkswagen AG.

Отмечается, что Skoda Kushaq получит выразительную внешность, вместительный и комфортный салон и два бензиновых турбомотора. На индийском рынке модель составит конкуренцию кроссоверу Hyundai Creta.

11 ноября сообщалось, что в первом квартале 2021 года в России появится лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения с двигателями 1.6MPI (110 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.).

В III квартале на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на будущий год запланирован вывод на рынок специальных серий автомобилей Skoda, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.