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В Крыму оценили знание истории пресс-секретарем МИД Украины

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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, заявивший, что Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами, является воинствующим неучем. Об этом 25 января заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

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По его словам, украинский дипломат не знает истории. Министерству иностранных дел Украины следует не обижаться на телерадиокомпанию Би-би-си, назвавшую Севастополь и Симферополь российскими городами, добавил он. «Им впору не обижаться на такие формулировки, отражающие международную реальность, а прислушаться и брать пример», — подчеркнул Молохов.

Как он отметил, слова о том, что Крым «оккупирован», смехотворны с точки зрения международного права. «Очень жаль, что столь тотально некомпетентный человек находится на своем посту», — цитирует его «РИА Новости».

Накануне Николенко выразил протест русской службе Би-би-си из-за обозначения Симферополя и Севастополя российскими городами. Он прикрепил к своей записи карту, где были отмечены 122 российских города, в которых 23 января прошли несогласованные акции. Среди них были Севастополь и Симферополь.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва заявила, что вопрос о принадлежности региона закрыт навсегда.

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