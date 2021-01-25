В Тверской области рухнуло четырехэтажное здание

Четырехэтажное здание частично обрушилось на площади около 1 тыс. кв. м в Вышнем Волочке Тверской области, сообщает 25 января портал «Тверь 24».

Обрушение фасадной стены произошло в здании бывшей фабрики «Пролетарский авангард», которое не эксплуатируется, однако является объектом культурного наследия, отмечает портал.

По предварительным данным, на момент ЧП людей в здании не было, отмечает РЕН ТВ.

На место происшествия уже прибыли спасатели.

Основанная московским купцом Прохоровым фабрика «Таболка», получившая название «Пролетарский авангард», начала работать в 1881 году.

После Октябрьской революции текстильные предприятия Вышнего Волочка, в том числе и фабрика «Таболка», были национализированы. Отмечается, что в годы советской власти на фабрике «Пролетарский авангард» работало порядка 3 тыс. человек. В 1991-м для предприятия настали тяжелые времена: отсутствие заказов, задержка заработной платы, сокращение рабочих мест.

В 2001 году на фабрике был отмечен 120-летний юбилей со дня ее основания.

Портал писал о том, что в 2003 году «Пролетарский авангард» был заброшен, в нем орудовали мародеры. В конце 2018 года то, что осталось от бывшей фабрики, было продано — цена вопроса составила всего 25 млн рублей.

Главная опасность от обрушения заключается в том, что здание примыкает к оживленной дороге.

В июне произошло обрушение здания в поселке Сергиево Санкт-Петербурга. Изначально сообщалось, что под завалами могли оказаться дети, но позднее информация не подтвердилась.