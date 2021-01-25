Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Врач спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России
Общество
Путин предложил учредить институт наставничества для студентов-медиков
Мир
Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации России
Общество
МЧС предупредило об опасности схода лавин в 18 регионах России
Авто
Названа стоимость внедорожника Lada Niva Travel
Общество
Врач указал на отсутствие противопоказаний к вакцинации от COVID-19 онкобольных
Общество
Путин заявил о возможности постепенно снимать меры по COVID-19 в России
Общество
Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве
Общество
Путин исключил возможность перехода вузов на постоянный дистанционный формат

В Тверской области рухнуло четырехэтажное здание

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четырехэтажное здание частично обрушилось на площади около 1 тыс. кв. м в Вышнем Волочке Тверской области, сообщает 25 января портал «Тверь 24».

Безохранные памятники: почему собственники не сохраняют объекты культурного наследия
И на каких условиях возможно купить памятник архитектуры всего за 1 рубль

Обрушение фасадной стены произошло в здании бывшей фабрики «Пролетарский авангард», которое не эксплуатируется, однако является объектом культурного наследия, отмечает портал.

По предварительным данным, на момент ЧП людей в здании не было, отмечает РЕН ТВ.

На место происшествия уже прибыли спасатели.

Основанная московским купцом Прохоровым фабрика «Таболка», получившая название «Пролетарский авангард», начала работать в 1881 году.

После Октябрьской революции текстильные предприятия Вышнего Волочка, в том числе и фабрика «Таболка», были национализированы. Отмечается, что в годы советской власти на фабрике «Пролетарский авангард» работало порядка 3 тыс. человек. В 1991-м для предприятия настали тяжелые времена: отсутствие заказов, задержка заработной платы, сокращение рабочих мест.

В 2001 году на фабрике был отмечен 120-летний юбилей со дня ее основания.

Портал писал о том, что в 2003 году «Пролетарский авангард» был заброшен, в нем орудовали мародеры. В конце 2018 года то, что осталось от бывшей фабрики, было продано — цена вопроса составила всего 25 млн рублей.

Главная опасность от обрушения заключается в том, что здание примыкает к оживленной дороге.

В июне произошло обрушение здания в поселке Сергиево Санкт-Петербурга. Изначально сообщалось, что под завалами могли оказаться дети, но позднее информация не подтвердилась.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021