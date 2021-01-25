«Одноклассники» запустили тематический марафон к Дню студента

«Одноклассники» предложили пользователям присоединиться к Дню российского студенчества и поздравить пользовательниц с именем Татьяна. Социальная сеть запустила несколько активностей, которые понравятся как нынешним учащимся университетов и колледжей, так и выпускникам вузов.

25 января в «ОК» стартует фотомарафон #студенческиегоды. Пользователям сети предложат делиться воспоминаниями веселых учебных будней, а также рассказывать курьезные истории студенчества.

Кроме того, для студентов в «ОК» будет доступен специальный конструктор публикаций «За что вы любите студенческую жизнь?» С его помощью пользователи смогут в несколько кликов составить яркий пост о том, что вызывало самые яркие эмоции в студенческое время, например друзья, знания или особая атмосфера студенчества.

Татьянин день традиционно считается праздником студентов, но в этот день «ОК» не оставят без внимания самих Татьян. Имя входит в топ-3 самых популярных среди пользовательниц и составляет 3,65% от всех зарегистрированных женщин в «Одноклассниках». Все желающие смогут присоединиться к тематическим поздравлениям в разделе «Открытки» и выбрать красивое поздравление к Дню Татьяны в сообщениях. Пользователи «ОК» также могут поздравить всех близких с праздниками традиционными тематическими подарочками.

В «ОК» пользователи традиционно активно поздравляют друг друга с праздниками с помощью подарков, открыток, сообщений и звонков. В 2020 году пользователи отправили 52,8 млрд виртуальных подарков, а также 4,5 млрд открыток и 1,5 млрд стикеров в сообщениях. Пользователи также активно выражали эмоции с помощью стикеров в личных сообщениях и комментариях, а благодаря новому сервису добавления стикерпаков более 2,5 млн стикеров в сутки отправлялись из наборов, созданных пользователями.