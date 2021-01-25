Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Врач спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России
Общество
Путин предложил учредить институт наставничества для студентов-медиков
Мир
Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации России
Общество
МЧС предупредило об опасности схода лавин в 18 регионах России
Авто
Названа стоимость внедорожника Lada Niva Travel
Общество
Врач указал на отсутствие противопоказаний к вакцинации от COVID-19 онкобольных
Общество
Путин заявил о возможности постепенно снимать меры по COVID-19 в России
Общество
Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве
Общество
Путин исключил возможность перехода вузов на постоянный дистанционный формат

Посла США вызвали в МИД РФ из-за публикаций о незаконных акциях

0
Выделить главное
вкл
выкл

Посла США в Москве вызвали в МИД России. Причиной стали публикации в поддержку незаконных акций. Действия американской дипмиссии названы прямым вмешательством в дела РФ, сообщает телеканал «Известия». Мария Захарова заявила, что поддержка незаконных акций посольством недопустима. Вашингтон винят в поощрении и подстрекательстве к беспорядкам. Кроме того, в российском МИДе напомнили, что ранее на протесты в Вашингтоне 6 января американский посол никак не реагировал. Дипмиссию США призвали соблюдать принятые нормы и заниматься делами своей страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021