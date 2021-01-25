Посла США вызвали в МИД РФ из-за публикаций о незаконных акциях

Посла США в Москве вызвали в МИД России. Причиной стали публикации в поддержку незаконных акций. Действия американской дипмиссии названы прямым вмешательством в дела РФ, сообщает телеканал «Известия». Мария Захарова заявила, что поддержка незаконных акций посольством недопустима. Вашингтон винят в поощрении и подстрекательстве к беспорядкам. Кроме того, в российском МИДе напомнили, что ранее на протесты в Вашингтоне 6 января американский посол никак не реагировал. Дипмиссию США призвали соблюдать принятые нормы и заниматься делами своей страны.

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