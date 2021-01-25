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Выступление Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным

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Выступление президента России Владимира Путина на Давосском экономическом форуме будет публичным. Об этом 25 января рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Выступление точно будет публичным. Дискуссии обычно в Давосе проходят в закрытом формате», — сообщил он «РИА Новости».

О том, что Путин выступит на Давосском форуме, стало известно накануне.

«Давосская неделя» должна пройти в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча будет посвящена теме «Великая перезагрузка». Участие в дискуссии примут главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит зимой в Давосе, перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в Швейцарии с 18 по 21 мая.

В последний раз Путин приезжал на форум в 2011 году, в 2009 году он участвовал в ВЭФ как глава российского правительства.

Ежегодно даже после ухудшения отношений с Западом и введения санкций Россия отправляет в Давос представительную делегацию во главе с вице-премьерами, высокопоставленными чиновниками, руководителям госбанков и госкомпаний.

Исключением стали 2019 год, когда главой делегации стал министр экономики Максим Орешкин, и 2020 год, когда в России перед форумом поменялось правительство и Орешкин также участвовал в сессии ВЭФ, но уже не будучи министром и еще не в должности помощника президента РФ.

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