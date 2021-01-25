В Минспорте прокомментировали решение РУСАДА не оспаривать санкции CAS

Министерство спорта России с уважением относится к решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не оспаривать постановление Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в понедельник, 25 января.

«РУСАДА высказало свою позицию, мы с уважением относимся к их мнению. Со своей стороны будем делать все, чтобы обеспечить недопущение допинга», — сказал Матыцин журналистам.

О том, что РУСАДА не будет подавать апелляцию на вердикт CAS по разбирательству со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) стало известно ранее в этот день.

В РУСАДА также выразили сожаление, что CAS не принял во внимание «детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами, вступившими в дело, на протяжении всего производства».

CAS 17 декабря 2020 года принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.

Таким образом, CAS сократил сроки санкций WADA в отношении российского спорта, но не отменил их окончательно.

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранило Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Теперь же, согласно решению CAS, России запрещено проводить Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира лишь два года.

В Совете Федерации данное решение сочли политизированным и являющимся наказанием в адрес всей страны.