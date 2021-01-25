Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Врач спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России
Общество
Путин предложил учредить институт наставничества для студентов-медиков
Мир
Парламентарии ПАСЕ не подтвердили полномочия делегации России
Общество
МЧС предупредило об опасности схода лавин в 18 регионах России
Авто
Названа стоимость внедорожника Lada Niva Travel
Общество
Врач указал на отсутствие противопоказаний к вакцинации от COVID-19 онкобольных
Общество
Путин заявил о возможности постепенно снимать меры по COVID-19 в России
Общество
Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве
Общество
Путин исключил возможность перехода вузов на постоянный дистанционный формат
Сюжет:

В МИД Украины раскритиковали Би-би-си за карту с российским Крымом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 24 января выразил протест Русской службе Би-би-си из-за обозначения Симферополя и Севастополя российскими городами.

Попутали берега: Анкара сохраняет претензии на Крым
Президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет дружить с Зеленcким, но не считает полуостров ни российским, ни украинским

«BBC News Russian, не продвигайте российские ложные нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение», ― написал он на своей странице в Facebook.

Также Николенко прикрепил к своей записи карту, где были отмечены 122 российских города, в которых 23 января прошли несогласованные акции. Среди них были Севастополь и Симферополь.

Ранее, 22 января, первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове.

До этого, 14 января, он подчеркнул, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры по Крыму для разрешения противоречий между государствами.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021