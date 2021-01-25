В МИД Украины раскритиковали Би-би-си за карту с российским Крымом

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 24 января выразил протест Русской службе Би-би-си из-за обозначения Симферополя и Севастополя российскими городами.

«BBC News Russian, не продвигайте российские ложные нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение», ― написал он на своей странице в Facebook.

Также Николенко прикрепил к своей записи карту, где были отмечены 122 российских города, в которых 23 января прошли несогласованные акции. Среди них были Севастополь и Симферополь.

Ранее, 22 января, первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове.

До этого, 14 января, он подчеркнул, что Москве и Киеву нужно устроить переговоры по Крыму для разрешения противоречий между государствами.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.