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Сосед рассказал об обнаружении покончившего с собой комика Шаляпина

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Сосед актера и стендап-комика Александра Шаляпина, о смерти которого стало известно в понедельник, 25 января, рассказал, что в ночь обнаружения тела артиста его разбудил женский крик. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам мужчины, он вышел в коридор, где увидел супругу комика и соседа. От помощи, предложенной им, они отказались, заявив, что уже вызвали полицейских и отправляются ждать их вниз.

Собеседник телеканала отметил, что артист часто пребывал в нетрезвом состоянии. При этом мужчина подчеркнул, что редко видел Шаляпина. Он предположил, что виной всему специфика работы артиста или пандемия коронавируса.

«Соседи говорят, что он часто переживал, что часто бывал в нетрезвом состоянии. Его даже кто-то носил, переносил куда-то», — добавил он.

Тело Шаляпина в квартире на Хорошевском шоссе обнаружила в ночь на понедельник его супруга. После чего позвала на помощь соседа, Дмитрия Чернявского. Именно он обратился в полицию, сообщив, что, по предварительным данным, Шаляпин покончил с собой. Позднее версию о самоубийстве подтвердила и супруга стендап-комика.

Позднее стало известно, что актер вернулся в Москву 21 января и между ним и его женой состоялся серьезный разговор, после супруга артиста уехала на дачу, где и находилась до приезда в столицу в понедельник.

По ее словам, ее муж страдал от алкоголизма на протяжении 20 лет, семь из них он находился на лечении в клинике в Белгороде. Она также отметила, что он страдал депрессией.

В свою очередь, актер Карен Арутюнов также сообщал, что Шаляпин долгое время находился на лечении, из-за чего они не общались около полугода.

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