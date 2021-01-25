На Большунова подали заявление в полицию из-за инцидента на Кубке мира

Полиция в Финляндии получила заявление на действия российского лыжника Александра Большунова во время прошедшей накануне в местном городе Лахти эстафетной гонки, сообщает портал mtvuutiset.fi.

Российскому гонщику, въехавшему после финиша в группу празднующих успех финских лыжников, вменяется нанесение увечий. В настоящее время полиция в Лахти расследует обстоятельства инцидента.

Комиссар по уголовным делам Марти Хирвонен из департамента полиции Хяме подтвердил получение заявления на Большунова, назвав это редким случаем для спортивных состязаний.

Хирвонен отметил, что в настоящее время ведется предварительное расследование. Это определяет, будет ли начато досудебное следствие.

Сообщается, что заявление подали два человека, имена которых не называются. Они попросили расследовать инцидент на гонке.

Мужская эстафета прошла накануне. Ее победителем стала Норвегия. Борьбу за серебро на финишной прямой вели Йони Мяки из Финляндии и россиянин Александр Большунов.

При этом бежавший слегка впереди Мяки начал перекрывать путь россиянину, в результате тот замахнулся на него палкой.

В итоге Мяки приехал вторым и вместе с партнерами по эстафетной команде начал праздновать серебряные медали. В это время в Мяки врезался, сбив его с ног, Большунов.

Позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила российскую команду бронзы за неспортивное поведение Большунова. Однако на третье место поднялся второй состав сборной России, также выступивший в гонке (финишировал четвертым).

В Федерации лыжных гонок сообщили, что будут подавать апелляцию на действия финна. По словам президента федерации Елены Вяльбе, Большунов не бил его палкой, а ударил ею по снегу.

Мяки в свою очередь пожаловался на поведение Большунова и заявил, что получил травму. В итоге сборную России по лыжным гонкам дисквалифицировали из-за неспортивного поведения Большунова.