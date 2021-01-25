Число туристов в Казани уменьшилось на 50%

Из-за пандемии коронавирусной инфекции туристический поток в Казани снизился на 52% — до 1,7 млн человек. Об этом на совещании в казанской мэрии рассказала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Спад объясняется длительным периодом особого эпидемиологического режима, введенного в стране весной 2020 года, и последовавшими ограничениями. Вместе с тем, количество занятых в сфере туризма выросло на 7%. Этого удалось достичь благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки туристической отрасли как наиболее пострадавшей из-за пандемии», — цитирует Санникову ИА «Татар-информ». Казанский Кремль в прошлом году посетили 1,8 млн человека, это на 42% меньше, чем в 2019 году.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов согласовал создание дирекции по продюсированию экотуристических объектов. Об этом сообщила его помощник Наталия Фишман-Бекмамбетова. По ее словам, основная работа по этому проекту начнется в 2021 году. В рамках федерального конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма республика презентовала концепции двух кластеров — «Высокогорский» и «Камское Устье». По словам Фишман-Бекмамбетовой, процесс их формирования начнется вне зависимости от того, выиграет ли регион федеральное финансирование.