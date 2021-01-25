Дорожные службы Приморья приведены в режим повышенной готовности

В Приморском крае в режим повышенной готовности приведены дорожные службы. Причиной являются сильные осадки, которые прогнозируют синоптики 26 и 27 января.

Как сообщили ИА PrimaMedia в краевом правительстве, дорожники будут работать на очистке дорог в круглосуточном режиме. По информации синоптиков, основной удар примут на себя Шкотовский, Партизанский и Ольгинский района, а также Лазовский округ.

На юго-востоке Приморья ожидается сильный снег, в прибрежной зоне — снег с дождем.

По словам гендиректора предприятия Алексея Ширшова, создан штаб, куда стекается информация о ситуации на дорогах. Она обновляется каждые два часа.

Ширшов также отметил необходимость ввести патрульную очистку дорог и организовать работы сразу после выпадения осадков. Причиной поспешности является минусовая температура, которая придет на смену дождю.

Автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не мешать работать спецтехнике. По возможности рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.