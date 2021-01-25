Почти половина российских студентов предпочла отдых дома

Более 40% российских студентов планируют провести отдых в родном им регионе, показал опрос Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), проведенный совместно с молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» (РСО).

Дома отдыхают 44% студентов, 16% — за границей, а 20% в этом году вообще не планируют каникулы.

Почти половина респондентов (48%) заявили, что оплачивают свой отдых самостоятельно (48%), 44% — отдыхают за счет средств родителей или семьи. 8% выбрали ответ «другое», при этом в комментариях чаще всего указывали «пополам» или «никто».

Треть опрошенных (30%) могут выделить на отдых в этом году на одного человека до 15 тыс. рублей, 21% — до 30 тыс. рублей, 9% — до 50 тыс. рублей и только 6% — до 70 тыс. рублей. 23% не могут позволить себе путешествие.

Куда ехать, студенты чаще всего выбирают по советам семьи или друзей. Так каникулы планируют 48% респондентов. 9% намерены воспользоваться услугами туристических агентств, а 7% полагаются на мнение и опыт блогеров.

В конце опроса студентам предлагалось оставить свои предложения для развития внутреннего туризма в России. В качестве идей были предложены развитие транспортной и придорожной инфраструктуры, субсидирование льготных перевозок для студентов.

«Почти каждый третий опрошенный оставил свои идеи и это очень здорово, что ребята неравнодушны и отмечают, что именно необходимо улучшить для того, чтобы путешествия по России стали более привлекательными. Большая часть предложений связана с повышением доступности и снижением стоимости перевозок», — отметил вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.