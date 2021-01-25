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Количество аварий в Подмосковье сократилось на 17% в прошлом году

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На дорогах Московской области в 2020 году произошло на 17% меньше ДТП, чем в 2019-м. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

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В понедельник, 25 января, итоговые результате работы ГИБДД обсудили на пресс-конференции. Как пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня», количество дорожных аварий в регионе снизилось на 17%, число погибших при этом сократилось на 12%, а раненых — на 17%.

ДТП с участием пешеходов снизилось на 22%. В 2019 году этот показатель достигал 1815 случаев, а в 2020-м снизился до 1417.

Ранее в январе сообщалось, что количество ДТП с водителями в состоянии опьянения в России за 11 месяцев прошлого года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Такие данные представлены ГИБДД России за период с января по ноябрь.

За тот же период произошло 6955 ДТП с технически неисправным транспортом, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также выросло и число погибших в таких авариях — на 7,3%.

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