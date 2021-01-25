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Врач указал на отсутствие противопоказаний к вакцинации от COVID-19 онкобольных

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Вакцинация от COVID-19 людям с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться по согласованию с лечащим врачом. Об этом заявил 25 января гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

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«Наличие онкологического заболевания, согласно инструкции по медицинскому применению вакцины «Спутник V», не является противопоказанием для вакцинации. Тем не менее вакцинация онкологических пациентов должна проводиться с особым вниманием и контролем», — сказал он.

Однако, по словам Каприна, все, «кто имеет в анамнезе онкологическое заболевание и желает вакцинироваться, должны согласовать свои действия с лечащим врачом». Таким пациентам требуются повышенный контроль и тщательное наблюдение, добавил он.

Ранее в этот день «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» сообщило, что препарат «Спутник V» необходимо с осторожностью применять у пациентов с онкологическими заболеваниями, поскольку информации о ее влиянии на болезнь недостаточно.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости начала кампании заявил 13 января президент РФ Владимир Путин, отметив, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, и это подтверждено на практике.

В Минздраве РФ порекомендовали прививаться в первую очередь гражданам старше 55 лет, так как именно у данной категории лиц наблюдается более тяжелое течение болезни и высок риск осложнений.

Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. «Спутник V» стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Его итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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