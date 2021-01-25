В войсках Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба минобороны республики.

Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Проверку возглавит начальник Генштаба — первый замминистра обороны Александр Вольфович.

В ведомстве отметили, что основными целями проводимых мероприятий являются проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.

В воинские части и подразделения уже поступили указания о приведении в высшую степень боеготовности. В частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й Гвардейской механизированной бригады.

Действия белорусских войск пройдут практически на всех полигонах ВС и отдельных участках местности, пишет «Газета.ру».

«Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях: преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», — добавляется в сообщении минобороны.

16 сентября 2021 года состоятся совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021». Они планируются на территории двух государств на едином оперативно-стратегическом фоне. В ходе командно-штабных учений особое внимание будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, будут отработаны самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов.