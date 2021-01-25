Умер актер из «Коломбо» и «Полиции Майами» Грегори Сьерра

Ушел из жизни американский актер театра, кино и телевидения Грегори Сьерра. Ему было 83 года. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на близких артиста.

Как уточняется, причиной смерти Сьерры стало онкологическое заболевание. Он скончался еще 4 января в Калифорнии, однако информация была опубликована недавно.

Грегори Сьерра родился в Нью-Йорке 25 января 1937 года. Являлся членом труппы Шекспировского театра, выступал на различных фестивалях и в постановках, числился как резервный артист на Бродвее.

После переезда в Лос-Анджелес снимался в ряде телевизионных сериалов, среди которых «Коломбо», «Секретные материалы» и «Полиция Майами: отдел нравов». Он также исполнил роли в кинокартинах «Под планетой обезьян», «Прямо», «Пылающий ад» и другие.