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Минфин подтвердил возбуждение дела о поставках ведомству нерабочего ПО

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Поводом для возбуждения уголовного дела по факту поставок неработоспособного программного обеспечения (ПО) Министерству финансов России послужили недобросовестные действия исполнителя. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 25 января.

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«Уголовное дело было возбуждено на основании заявления Минфина России шесть лет назад. Поводом стало выявление сотрудниками министерства недобросовестных действий исполнителя», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что в настоящее время денежные средства, выплаченные в рамках государственного контракта, возвращены в бюджет в полном объеме.

Ранее в понедельник со ссылкой на источник сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве при поставке неработоспособного ПО Минфину.

Уточнялось, что при заключении госконтракта исполнитель знал, что не сможет создать необходимое ПО, однако ввел заказчика в заблуждение ради получения основной доли оплаты. Сумма ущерба не уточнялась.

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