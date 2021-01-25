Врач напомнил о сроках вакцинации для переболевших COVID-19

После выздоровления после коронавирусной инфекции прививаться сразу не нужно, заявил 25 января профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Мы уже сейчас знаем, консенсус достигнут. Сейчас говорят, что сразу после заболевания вакцинировать не надо, через шесть-девять месяцев», — сказал он на пресс-конференции.

Врач подчеркнул, что если у пациента после выздоровления сохраняются вирус-нейтрализующие антитела — значит, он обладает необходимой для сопротивляемости коронавирусу защитой, что могут определить специальные тест-системы, в частности выпускаемые Институтом имени Гамалеи.

Кроме того, инфекционист отметил, что антитела у переболевших COVID-19 в тяжелой форме могут вырабатываться слабо из-за назначения некоторых препаратов.

Он пояснил, что у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.

Ранее, 23 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией.

В рамках вакцинации россиянам предлагают сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи. Препарат стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса.

Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». Препарат зарегистрировали в октябре 2020 года. Он характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.​​​​​​

21 января стало известно, что третья вакцина — от Центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте. Вакцина после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

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